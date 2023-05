(Di martedì 23 maggio 2023) Una nuova tessera, un nuovodi ricordo. Questa mattina nel giorno del trentunesimo anniversariostrage di Capaci, aè stato avviato il cantiere per ilche ...

... protagonista di Jennifer's Body e dei primi due filmsaga di Transformers, ma, senza ... il conduttore di L'Isola Party: Dianetti ha svelato di aver incontrato in una Parigi Emma Watson e ...Una nuova tessera, un nuovo luogo di ricordo. Questa mattina nel giorno del trentunesimo anniversariostrage di Capaci, a Palermo è stato avviato il cantiere per ilmemoria che nascerà a Palazzo Jung. A fare gli onori di casa Maria Falcone che ha accolto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Oggi anche l'inaugurazione del giardino e l'avvio del ...IlFisognistazione di servizio di Tradate conserva la più grande collezione al mondo di pompe di benzina antiche (dal 1892 ad oggi), certificata dal Guinness World Record nel 2000. Il ...

Museo della memoria a Palermo, Maria Falcone: "Luogo del cambiamento" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Domenica 28 maggio, dalle 15.30 alle 18.30, si terrà la decima edizione del Gazzola Day, la festa della scuola d’arte e del museo più antichi di Piacenza. Per festeggiare questo importante traguardo ...Giulia Salemi, influencer del GFVip, ha chiesto un selfie a Megan Fox, ma sembra che le cose non siano andate come sperava. Ecco cosa è successo!