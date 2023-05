MotoGP | Luca Marini infortunato al polso destro | il Mugello non è a rischio

Leggi su oasport

(Di martedì 23 maggio 2023)è uscito malconcio dal Gran Premio di Le Mans. Il centauro della Mooney VR46 ha riportato un infortunio alnell’incidente che ha coinvolto anche Alex Marquez in Francia. La gara transalpina ha lasciato strascichi: si pensava che fosse soltanto una lesione superficiale, ma in una visita medica più approfondita effettuata con il dottor Luigi Tarallo, è stata evidenziata una frattura al trapezio del. Brutta tegola per il riminese, che si ritrova in tempi stretti a dover recuperare il prima possibile da un infortunio in modo da essere presente al. La comunicazione è arrivata direttamente dal team, ma non sono stati specificati i tempi di recupero. Ciò che però non è in dubbio è la sua partecipazione alla gara del ...