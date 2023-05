MotoGP | frattura al pollice per Marini che rassicura | “Ci vediamo al Mugello”

(Di martedì 23 maggio 2023) Piccolo infortunio per Luca, che ha riportato ladelin seguito all’incidente che lo ha visto coinvolto nello scorso Gran Premio di Francia a Le Mans. Ad annunciarlo è stato lo stesso pilota della Ducati Mooney VR46 attraverso una story pubblicata su Instagram: “Ciao a tutti! Dopo la caduta di Le Mans sono stato al centro medico del circuito a fare le lastre e sembrava che non ci fosse niente di rotto. Tornato a casa mi faceva molto male ildestro e la mano era molto gonfia. Così ho fatto un’ulteriore tac ed è risultata unaalcon distaccamento dell’osso. Mi sto continuando ad allenare per arrivare alpiu’ in forma possibile. Cilì“. Anche il suo team è intervenuto sui social per ...

Bagnaia, frattura parziale dell'astragalo: ma ci sarà al Mugello Sky Sport

