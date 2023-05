Mortal Kombat 1 | la Kollector' s Edition è un must-have per i fan | ecco dove preordinarla e cosa contiene!

La star di Uncharted, YOU e Le terrificanti avventure di Sabrina è in trattative finali per interpretare la guerriera in...WB Games ha recentemente presentato ufficialmente1 , il prossimo capitolo dell'amata serie di picchiaduro che fungerà anche da reboot del franchise. Insieme all'annuncio, la società ha anche rivelato i dati di vendita aggiornati per l'...Annunciato d'improvviso, dopo qualche settimana di rumor e poco più, il nuovo capitolo diè praticamente già realtà , come per altro era stato preannunciato da qualche leak dei mesi passati che, come ricorderete, preannunciavano un reveal di solo pochi mesi precedente alla ...

Mortal Kombat 1 potrebbe includere altre due star Spaziogames.it

Hype for Mortal Kombat 1 was high before anyone even knew it was going to be called Mortal Kombat 1. Now the next game in the series has been officially revealed, that hype train is picking up speed.For quite some time, fans have waited for the first trailer for Mortal Kombat 12 to be released. As it turns out, the game will be called Mortal Kombat 1, acting as a reboot of the entire series, ...