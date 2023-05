Morta Maria Giovanna Maglie | qual è la malattia della giornalista

Leggi su tpi

(Di martedì 23 maggio 2023)a Roma a 70 anni: laera malata da tempo. Maè ladiè scomparsa questa mattina, martedì 23 maggio 2023, a Roma all’ospedale San Camillo Forlanini per una complicazione legata allache da tempo l’aveva colpita. “Amici miei,è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”, l’annuncio sui social ...