Moratti | 'Campionato non positivo ma l'Inter può spaventare il City Italiano? Troppo criticato | mi piace tantissimo'

Moratti: 'Campionato non positivo ma l'Inter può spaventare il City ... Calciomercato.com

Questi giocatori sono arrivati a stare molto bene e sono cresciuti nei risultati. Inzaghi ha avuto un periodo particolare in cui gli attaccanti non segnavano, quindi c’era la difficoltà obiettiva di a ...Lo storico presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì tra Fiorentina e Inter: "Il campionato dei nerazzurri non è ...