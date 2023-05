(Di martedì 23 maggio 2023)esprime il proprio punto di vista, da allenatrice, sull’operato disulla panchina dell’(vedi articolo). Ecco il pensiero dell’ospite di Sportitalia.– Per Carolinac’è un fattore dell’che ha influito particolarmente sulla stagione di Simone. Così argomenta l’allenatrice: «è un allenatore che è statoinanche se idell’sono sempre stati importanti, nelle occasioni da gol, nei cross e tutto il resto. È vero che ha avuto i tre attaccanti che non la buttavano dentro. Appena loro hanno ricominciato sta andando tutto meglio».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

... passione e virtù agonistiche: il trainer nerazzurro Simone Camomillae il rieccolo ... quando smentisce Carolinarea di aver fatto presente che il monarca - calcio è nudo.... passione e virtù agonistiche: il trainer nerazzurro Simone Camomillae il rieccolo ... quando smentisce Carolinarea di aver fatto presente che il monarca - calcio è nudo.

Morace: «Inzaghi messo in discussione ma numeri Inter importanti!» Inter-News.it

Come si legge si Firenzeviola.it, Carolina Morace non considera affatto scontato l’esito ... La partita è aperta, anche perché l’Inter è un po’ altalenante. Inzaghi è bravo nelle partite secche, ma ...Intervenuta a margine della conferenza stampa del "21esimo Memorial Niccolò Galli", Carolina Morace, ex allenatrice della Nazionale Italiana e attualmente opinionista sportiva ...