Monza | tra la certezza Palladino e l’arrivo di Braida

(Di martedì 23 maggio 2023) Ilsta progettando già la prossima stagione, anche se ancora deve chiudersi quella attuale:pronto al rinnovo eentra in dirigenza Ilsta progettando già la prossima stagione, anche se ancora deve chiudersi quella attuale:pronto al rinnovo eentra in dirigenza. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club brianzolo sarebbe vicino al rinnovo di contratto dell’allenatore e il dirigente, ora alla Cremonese, sarebbe pronto a ricongiungersi con Galliani.

Domenica si va a; la squadra di Berlusconi è sulla casella dell'ottavo posto con 52 punti, ed ... Il Lecce però adesso ha bisogno di punti e dovrà giocare col coltelloi denti: "Sappiamo che ...... " Dybala sta male, non so neanche se lo avrò a disposizionedieci giorni. Se sono ottimista ... Lo avessimo saputo prima dio Bologna forse avremmo avuto un approccio diverso a quelle gare" . ......14/05/2023 - campionato di calcio serie A /- Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Luciano Spalletti Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulle cause della rottura...

Monza Visionaria: la rassegna prosegue tra musica e performance immersive MBNews

Un intervento sarà completato entro settembre, l’altro partirà proprio a settembre e richiederà tra i 2 e i 4 anni di lavoro per scongiurare esondazioni e allagamenti lungo il corso del fiume Seveso.Se il buongiorno si vede dal mattino si annunciano tempi duri per i pendolari che da ogni giorno da Sondrio si spostano verso Lecco o Milano. Dopo la frana di sabato e una domenica piovosa ieri era il ...