Mondiali Under 20 2023 | Stati Uniti a un passo dagli ottavi | Nuova Zelanda beffata dall’Uzbekistan

(Di martedì 23 maggio 2023) Vittoria importante per gliai20in Argentina. Nei match della seconda giornata dei gironi, gli Usa, reduci da un successo anche all’esordio, si ripetono contro le Isole Figi con un 3-0 maturato solo nel finale e firmato da Luna, Cowell e Wiley, e si portano a punteggio pieno dopo due partite, ipotecando così l’approdo aglidi finale. Affinché questo sia già ufficiale, gli americani dovranno confidare in un pareggio nell’altro match del girone, in programma alle 23 italiane, oppure nella sconfitta della nazionale che hanno già battuto nella prima giornata, l’Ecuador; viceversa, dovranno conquistarsi il pass all’ultima giornata, dove sfideranno la Slovacchia, e avranno comunque quantomeno due risultati su tre. Beffa atroce, invece, per la ...

Dopo la vittoria conquistata contro il Brasile , gli20 tricolore si preparano alla prossima sfida, quella contro la Nigeria . La partita si terrà mercoledì 24 maggio, allo stadio 'Malvinas Argentinas' di Mendoza, e verrà trasmessa in diretta su ...

Mondiale Under 20, gli highlights di Italia-Brasile 3-2: Casadei in grande spolvero Nella vittoria dell’Italia brilla per forza di cose il diamante grezzo di Cesare Casadei. Scuola Inter, è stato ...Due anni di rodaggio nel Club Italia per la centrale di San Benedetto del Tronto ed una crescita tecnica che le è valsa il ritorno nella squadra con la quale ha già esordito in A1 ...