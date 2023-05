Mondiali Under 20 2023 | Francia ko all’esordio | bene Inghilterra e Uruguay

(Di martedì 23 maggio 2023) In Argentina si è completata la prima giornata della fase a gironi del Mondiale20, con gli incontri relativi ai gruppi E ed F. L’grazie alla rete di Scarlett al 25? del primo tempo riesce ad avere la meglio sulla Tunisia, ma a prendersi la prima posizione nel girone grazie alla differenza reti è l’, che domina il suo match d’esordio contro l’Iraq. Finisce 4-0 per la formazione sudamericana, a segno con Abaldo, Ferrari, Matturro ed un autogol di Hasan. RISULTATI E CLASSIFICHE Nel gruppo F cade invece la. La formazione transalpina viene sorpresa per 2-1 dalla Corea del Sud. Gli asiatici vanno avanti 2-0 con le reti di S. Lee e Y.Lee, prima del gol della speranza di Virginius, che però non basta a riaprire completamente la partita. In testa, insieme ai sudcoreani, c’è un po’ a sorpresa ...

Esordio poritivo per l'Italia U20 ai Mondiali di categoria in Argentina. Gli azzurrini hanno battuto il Brasile 3 - 2, ma per la verità la pratica è stata chiusa dopo 35 minuti dal fischio iniziale, con i ragazzi di Nunziata

Uruguay, poker all’Iraq. Il Gambia supera l’Honduras 2-1 La Gazzetta dello Sport

