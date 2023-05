Mondiali Under 20 2023 | azzurrini a caccia degli ottavi Nunziata | “Nigeria difficile da affrontare”

(Di martedì 23 maggio 2023) Dopo la vittoria conquistata contro il Brasile, gli20 tricolore si preparano alla prossima sfida, quella contro la. La partita si terrà mercoledì 24 maggio, allo stadio ‘Malvinas Argentinas’ di Mendoza, e verrà trasmessa in diretta su Rai Sport HD, canale 58 DT a partire dalle 19.50, ora italiana. La gara sarà fondamentale, dato che la vittoria assicurerebbe alla Nazionale l’accesso matematico aglicon una giornata di anticipo. La squadrana si presenta come un rivale ostico e arriva dalla vittoria in rimonta contro la Repubblica Dominicana. Carminel’ha descritta con queste parole: “Una squadra forte,daperché ha giocatori estremamente fisici, dotati di grande velocità. Non sarà facile, una partita ...

... quello che permette la partecipazione degli atleti alle Olimpiadi e ai Campionati. Sulla ... Nella velocità, occhi puntati sulla pluricampionessa23 Chiara Melon delle Fiamme Azzurre che ...Da lì è stato un continuo crescendo per Nausica, sia con il Club Italia che con le nazionali giovanili, con cui ha vinto un argento ai18 e un oro agli Europei19: da settembre, ...In pedana Filippo se la vedrà con il sudafricano Ruswahl Samaai, bronzo aia Londra del ... 8.04 all'aperto nel 2022 in occasione del titolo europeo18 e recordman europeo20 ...

Azzurrini, che debutto! Battuto il Brasile, doppietta di super Casadei La Gazzetta dello Sport

Domani, mercoledì 24 maggio, l'Italia di Carmine Nunziata proverà a ripetersi contro la Nigeria nel 2° turno del Mondiale ...La Serie B è pronta per playoff e playout: in attesa dei verdetti, c'è l'indiscrezione di un possibile colpo di mercato per il Palermo.