Miss Italia Puglia | prima selezione green edition Il 4 giugno a Molfetta

Leggi su noinotizie

(Di martedì 23 maggio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:del tour 2023 per, unainnovativa perché “”. Domenica 4, alle ore 18.00, il concorso di bellezza per eccellenza del nostro Paese sarà ospitato dal Gran Shopping Mongolfiera che, con 102 unità retail, un ipermercato e un’offerta merceologica che comprende insegne nazionali e internazionali, oltre che numerose attività locali, è tra i principali centri commerciali del Sud. Per lavolta in assoluto un evento disposerà temi quali la moda ecosostenibile, il riciclo creativo e l’arte che esalta sostenibilità ambientale ed economia ...