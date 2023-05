(Di martedì 23 maggio 2023) Leggi Anche Pedofilia, prof di religionea Tivoli per violenza La denuncia in stazione e l'arresto Il quindicenne ha infatti subito denunciato l'accaduto al controllore, che ha segnalato l'...

Milano, vestito da donna molesta un 15enne su un treno: arrestato TGCOM

Il 15enne si è prontamente allontanato per chiedere aiuto al capotreno: fermato il responsabile Ha approfittato del fatto che nello scompartimento in cui si trovava la vittima non ci fosse nessun altr ...L'uomo, 36 anni, è finito a San Vittore. Aveva avvicinato il minore e gli aveva chiesto di scambiare i contatti social, ma poi l'aveva aggredito. Il ragazzino ha subito allertato le forze dell'ordine ...