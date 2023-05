Milano | uccise il marito a coltellate in auto | condannata all’ergastolo

Leggi su italiasera

(Di martedì 23 maggio 2023) (Adnkronos) – È statain primo gradoper l’omicidio volontario delLucia Finetti, la 51enne che il 12 giugno 2021 accoltellò ein, nel quartiere milanese di Baggio, Roberto Iannello, cassiere di 55 anni, da cui si stava separando. La corte d’Assise di, presieduta dal giudice Ilio Mannocchi Pacini, ha riconosciuto l’aggravante di omicidio commesso contro il coniuge, ma non quella della premeditazione, come sostenuto invece dalla pm Francesca Gentilini, che nella requisitoria ha spiegato come quella dell’omicidio volontario fosse “l’unica ricostruzione possibile” di quanto avvenuto tra i due coniugi nella vecchia Seat Marbella della vittima il 12 giugno 2021. Finetti è stata anche assolta per porto di oggetti atti a ...