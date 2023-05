Milano si spoglia dei pregiudizi e si veste di grucce

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 23 maggio 2023) Una guerrilla non convenzionale ha dato il “buongiorno” alla città di Milano questa mattina. Centinaia dihanno invaso alcune delle piazze e vie più iconiche del capoluogo lombardo, tra cui Duomo, Via Torino, Navigli, Porta Ticinese, Corso Como, Via Marghera, Corso Garibaldi, Corso Buenos Aires, Via Borsieri, Via Tortona, Corso Sempione e Arco della Pace. Per ogni gruccia una maglietta: tutte di un arancione brillante, ma ciascuna portavoce di un messaggio diverso. Più di 20 slogan a rappresentare molti di queie cliché che, ancora troppo spesso, ruotano attorno al ricorso alla psicoterapia e che frenano le persone ad intraprendere un percorso psicologico e a prendersi cura del proprio benessere mentale. “Mi ascolta solo perchè lo pago”, “ma figurati, non sono mica matto!”, “se mi apro, chissà cosa scopro”, “se lo sanno in giro mi ...