Milano | rimosso il murale con Meloni e Schlein nude e incinte | “Per il comune l’opera è troppo politica”

Leggi su tpi

(Di martedì 23 maggio 2023) “A loro dire èe hanno deciso per la rimozione”. Ilche ritrae Giorgiaed Ellye senza veli è statosu ordine deldi, chiamata “Power is female”, era spuntata nelle scorse ore in un cantiere di piazza San Babila. Sono stati gli stessi operai a staccare i pannelli su cui è stata realizzata. “‘Power is female’ invita a una considerazione profonda sulla vita, la forza e il coraggio delle donne. Finalmente due donne al potere che possono prendere decisioni per le questioni che riguardano le donne, senza interferenze maschili”, ha detto l’artista aleXsandro Palombo, già autore di ‘Save 41-bis’ e ‘Love Yourself’, sempre a ...