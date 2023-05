... 100 milioni per il nuovo. E con la Champions... Così, le gerarchie della difesa rossonera sono più che mai mobili: se Kalulu è sceso,è salito. Pagato appena 7 milioni, è stata l'...Per il 'vecchio'non è ancora tempo di andare in pensione, anzi: il Diavolo ha un'anima di diavoletti, da Theo a Tonali, daa Leao, tutti under 25. Due sere fa è stato Stefano Pioli a ...Ne fanno parte: i portieri Maignan e Vasquez; i difensori Calabria, Kjaer, Kalulu,, Tomori, ...una previsione perché la sua scelta - se proseguire l'attività oppure no - sarà adottata dal...

Milan, Thiaw è il futuro della difesa rossonera. Kjaer un po’ meno Pianeta Milan

Il rendimento della coppia centrale rossonera è in calo. Ma restano entrambi incedibili a meno di offerte super dall'estero ...Legrottaglie: «Thiaw Ci punterei alla grande perché…». L’ex difensore ha parlato del recente acquisto rossonero In occasione dell’evento “Memorial in ricordo di Claudio Lippi”, l’ex difensore Nicola ...