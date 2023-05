Milan | il sogno per la mediana resta Milinkovic Savic

(Di martedì 23 maggio 2023) Ila centrocampo cambierà alcuni interpreti e ilper rinforzare il reparto èIla centrocampo cambierà alcuni interpreti e ilper rinforzare il reparto è. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche il serbo della Lazio sarebbe tra le alternative in mezzo al campo. Con il contratto in scadenza tra un anno il suo valore attuale è di 25-30 milioni, cifra non impossibile mada convincere Lotito.

... Tonali, il capitano virtuale Maldini: 'Leao Quando arrivò gli dissi che giocava per il suo Instagram...' Loftus - Cheek, centrocampista del Chelsea GETTY IMAGES Il, comunque vada con ...Milinkovic per PioliMaldini darà ancora fiducia a De Ketelaere, ma è evidente che serve un cambio di marcia in una delle zone nevralgiche dello scacchiere del tecnico parmense. Che, come ...... dove ha subito solo 32 gol in 36 partite - arrivato dal retrocesso Burnley per 11,5 milioni, passando per Matt Targett - 17,5 milioni dall'Aston Villa - e per Sven Botman , pallino estivo del...

Milan, sogno Milinkovic. Lotito vuole 30 milioni. Gazzetta: "Loftus-Cheek e Kamada alternative" TUTTO mercato WEB

Pioli ha un sogno nel cassetto che proporrà a Maldini e Massara in caso di qualificazione aritmetica alla prossima Champions ...De Ketelaere non va, l’idea è avere in quel ruolo un centrocampista adattato, come con Kessie. Il laziale è da sempre l’ideale per il tecnico. Loftus-Cheek e Kamada piste concrete ...