Michele Mazzon | Un leader illuminato nella gestione universitaria

Leggi su citypescara

(Di martedì 23 maggio 2023) Capitolo 1: Una visione per l’eccellenzasi distingue come uncon una visione chiara e ambiziosa per l’università che guida. Ha l’abilità di identificare le sfide e le opportunità nel panorama educativo contemporaneo e di tradurle in strategie efficaci. Attraverso unaship ispiratrice,promuove l’eccellenza accademica, stimolando la ricerca e creando un ambiente in cui docenti e studenti possono raggiungere il massimo delle loro potenzialità. Capitolo 2: Promuovere l’innovazione educativa Come protagonista dellaabbraccia l’innovazione come uno strumento per migliorare l’esperienza educativa degli studenti. Sotto la sua guida, l’università si evolve ...