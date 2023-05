Miami Heat-Boston Celtics stanotte in tv | canale | orario e diretta streaming gara-4 playoff NBA 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 23 maggio 2023) Le indicazioni per seguire in TV latra-4 della serie diNBA. Ormai spalle al muro i, che partivano con i favori del pronostico in questa sera e ora si vedono costretti ad evitare uno sweep in trasferta.ha fin qui dominato la serie su ogni piano, da quello tecnico a quello mentale. Jimmy Butler è entrato nella testa dei giocatori di, che hanno perso una-3 fondamentale senza neanche scendere in campo o quasi. La palla a due è prevista per la notte italiana tra martedì 23 e mercoledì 24 maggio alle 02:30.su Sky Sport Uno e insu Sky ...