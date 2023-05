Meteo martedì | temperature in rialzo | ma non mancherà l’instabilità Tutti i dettagli

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 23 maggio 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Il ciclone mediterraneo responsabile del maltempo degli ultimi giorni si allontana verso la Grecia ma al suo seguito la pressione non aumenta in modo significativo. Se fossimo in inverno l’aumento barico potrebbe essere sufficiente a garantire tempo stabile ma nel periodo caldo i moti ascensionali sono facilitati dallepiù elevate dell’aria e basta davvero poco per instabilizzare l’atmosfera, specie in presenza di elevata umidità dell’aria. Questo significa che avremo ancora dei temporali, inizialmente solo di matrice convettiva stimolati dal riscaldamento diurno, poi però da metà settimana un nucleo di correnti più fredde scenderà dalla Scandinavia per dirigersi verso l’Europa occidentale. Questa piccola goccia fredda è vista transitare dai modelli nei pressi delle regioni alpine per poi dirigersi verso ...