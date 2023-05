Meteo | ecco la prova definitiva che zittisce i catastrofisti | cosa scordano

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) A leggere certi giornali, sembra quasi che il tornado che ha messo sott'acqua quelle terre definite da Giovanni Pascoli come “Romagna solatìa” sia stato causato esclusivamente dal cambiamento climatico. Come dire: un fatto ineluttabile. Non è proprio così e la conferma arriva da un nostro lettore che è anche un mio grande amico, Sandro Giardina. Mi scrive, infatti, che basta recarsi a Ravenna in via Salara, angolo via Cavour, nel centro della città, per scoprire un'antica targa in marmo che ci dice che anche in passato questi luoghi erano stati al centro di cataclismi. Quella lapide ricorda come, nella notte tra il 27 e il 28 maggio del 1636, gli straripamenti dei fiumi Ronco e Montone avessero inondato la città intera: le acque superarono i due metri d'altezza raggiungendo i secondi piani delle abitazioni. E anche allora tanti romagnoli vennero messi in salvo dalle barche di soccorso. ...