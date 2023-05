Meta ha cinque mesi per interrompere il trasferimento dei dati dei cittadini Ue in Usa | che significa?

(Di martedì 23 maggio 2023) Per capire l’urgenza – ovvero questidi tempoper mettersi in regola – occorre inquadrare la problematica correttamente: cosa vuol dire che la società proprietaria di Facebook non è in regola con ildeipersonali? L’autorità Garante europea ha regole molto più stringenti per il trattamento deidegli iscritti ai social – e, più in generale, delle persone che sfruttano i servizi offerti da Big Tech – di quelle che vigono negli Stati Uniti. Ecco da dove arriva la maxi multa di 1,2 miliardi per violazione del GDPR con conseguenteillecito deiUe:che, ora,ha seiper cancellare se ...

Serie, film e show da non perdere a fine maggio Quelle che seguono solo lenovità da non perdere uscite negli ultimi giorni sulla piattaforma del colosso dell'ecommerce, ma abbiamo tanto altro ...In questa legislatura sonole proposte presentate. Tre del Pd: quelle dei senatori Anna Rossomando e Franco Mirabelli, comunicate il 13 ottobre 2022, quella del deputato ed ex sottosegretario ...Un sistema europeo per i pagamenti digitali lanciato da banche e istituzioni europee L'iniziativa è stata lanciata da dodici banche e istituti finanziari europei diPaesi diversi. BNP Paribas ,...

Meta, perché deve pagare una multa da 1,2 miliardi per violazioni del Gdpr WIRED Italia

Meta ha rassicurato che, almeno per il momento ... 1,2 miliardi di euro ha “concesso” alla holding di Mark Zuckerberg cinque mesi di tempo per sospendere il trasferimento dei dati degli utenti europei ...Non tanto per l'importo della maxi-sanzione (la più alta di sempre per violazione del GDPR), ma per quell'obbligo - entro cinque mesi - di interrompere il trasferimento di dati negli Stati Uniti ...