Messico | il vulcano Popocatepetl fa paura | livello allerta a 3 4

Lo scorso fine settimana, l'aeroporto internazionale di Città del Messico ha subito gravi interruzioni a causa delle ceneri provenienti dall'eruzione del Popocatépetl. In totale, sono stati bloccati 1.200 voli, di cui 403 cancellati e 804 con significativi ritardi. La 'collina fumante' ha mandato in tilt il trasporto aereo in Messico. Il ministero della Difesa ha approntato un piano d'emergenza per evacuare 127mila persone.

Le autorità messicane hanno elevato al livello 3 (su 4) l'allerta per le attività del vulcano Popocatépetl, situato al confine tra i due stati di Morelos e Puebla, a circa 70 chilometri da Città del M ...Sono stati 1.200 i voli bloccati lo scorso fine settimana all’aeroporto internazionale di Città del Messico dalle ceneri del vulcano Popocatépetl: 403 sono stati cancellati, 804 hanno subito ritardi ...