Messi vorrebbe andare al Barça | ma papà Jorge spinge per l’Arabia Saudita

(Di martedì 23 maggio 2023) Secondo la televisione catalana Betevé, il trasferimento di Leoalsarebbe estremamente difficile da portare a termine. Piuttosto si fa sempre più concreta l’ipotesi che porterebbe il campione del mondo in Arabia. L’argentino, come ricorda Rmc Sport, ha sul tavolo tre opzioni. Il rinnovo con il Paris Saint Germain (ipotesi assai remota) e poi il trasferimento in America all’Inter Miami oppure in Arabiadove, a meno di ulteriori notizie clamorose, dovrebbe ritrovare l’eterno rivale Cristiano Ronaldo. Scrive Rmc Sport: “Il sette volte Pallone d’Oro ha fatto del Barcellona la sua priorità ed è addirittura pronto a ridurre il suo stipendio per aiutare il club catalano a completare il suo trasferimento. Ma ilnon è l’opzione preferita da suo padre e suo ...

Dobbiamo gioire anche per lui, perché Vito cifelici: lui è tra le braccia di Dio, su ... Ma è difficile in ambienti dimenticati da tutti: essereda parte genera rancore, e il rancore ...un tormentone, al quale il Bar a non vuole rinunciare: Leodi nuovo in Catalogna. Xavi, amico e attuale allenatore dei blaugrana ricorda che la faccenda complessa e che a lui piacerebbe molto un ricongiungimento. Sembra una storia gi letta: il ...In città, racconta il Corriere del Mezzogiorno , chi sceglie il rito civilesolo lui come ... per noi, in modo semplice ma subito! Senza più rinvii! E allora ci eravamoin contatto con ...

Xavi vorrebbe tanto Messi al Barça, ma «è un affare complesso» blue News | Svizzera italiana

Joan Laporta esce allo scoperto su Lionel Messi. Il presidente del Barcellona ha dichiarato a TV3: "Ho parlato con Messi, abbiamo ricucito il nostro rapporto ed è stato molto bello. L'offerta dell'Al ...Il Barcellona festeggia la vittoria della Liga e sogna di riportare al Camp Nou Lionel Messi. Parola del presidente Joan Laporta ... E' il miglior giocatore al mondo e qualsiasi allenatore vorrebbe ...