Mertens | il siparietto con Di Lorenzo e l’amore dei tifosi | “Ciro | ci manchi”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 23 maggio 2023) L’ex attaccante del Napoli, Dries, non ha dimenticato il suo passato con la maglia azzurra e ha commentato un post di Di. Dries, il talentuoso attaccante belga, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del Napoli e nel cuore dei suoi. Appena arrivato all’ombra del Vesuvio nel 2013,ha subito conquistato il pubblico partenopeo con le sue abilità tecniche, la velocità e il suo innato istinto per il gol. Ma non è stato solo il suo talento che ha fatto di lui un idolo per i, è stata anche la sua umiltà e la sua genuina passione per il calcio. Ihanno presto iniziato a chiamarlo affettuosamente “”, soprannome diventato un segno di affetto e riconoscimento per, che ha ...