Mercato Napoli | Lozano agli sgoccioli | il sostituto gioca in Serie A

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 23 maggio 2023) È già tempo diper ilatteso da un vibrante finale di stagione tra le voci relative al nodo allenatore e al futuro dei propritori. Tra tutti sembrerebbe ormaila parentesi in azzurro dicon l’esterno messicano che potrebbe salutare in estate la compagine partenopea. Come riportato dal Corriere dello Sport l’ex PSV sarebbe attratto dalla Premier League e, per evitare un addio a parametro zero nel 2024, il patron De Laurentiis potrebbe cederlo già nei prossimi mesi con il suoche sarebbe già stato individuato nella stessaA. Domenico Berardi, Sassuolo, obiettivo Berardi per il postOltre alle opzioni di ...