Mercantili anche italiani trasformati in navi da guerra Israele accusa l’Iran

Leggi su formiche

(Di martedì 23 maggio 2023) Nella battaglia navale in corso nel Medio Oriente,ha “raddoppiato gli attacchi controin Siria” da quando l’ex generale Yoav Gallant è ministro della Difesa del governo presieduto da Benjamin Netanyahu. È stato lo stesso Gallant a dichiararlo durante un discorso all’Institute for Policy and Strategy della Reichman University di Herzliya, l’unico ateneo privato in. Il ministro ha parlatodelle attività dei Pasdaran (il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica), che stanno trasformando imbarcazioniinmilitari armate di missili, droni e sistemi avanzati di intelligence. Teheran sta portando avanti un piano “allarmante” di “politica pirata”, ha dichiarato. “si comporta come un complesso di organizzazioni criminali ...