(Di martedì 23 maggio 2023) Comunicato Stampapresidio sit in alle ore 10.00 deidelladell’G. Rummo perre per le condizioni in cui si deve lavorare Idellaospedaliera del A.O. G. Rummo appartenente alla ditta Dussmann,… Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

...è l'inumazione delle parti amputate dei pazienti dell', che devono essere conservate e, per le quali, Ponderano aveva difficoltà di conservazione. Per quanto riguarda i lavoratori die ...Soccorso dal 118 è stato trasportato all'San Paolo di Savona. Le sue condizioni non ...Redazione See author's posts Alassio Attualità Risparmiano le famiglie di Garlenda grazie a buoni...Nel maggio del 1987, noi e i nostri figli iniziamo ad aiutare in unadel centro città, e a ... Cosa dovrei fare di lui Il personale mi indirizza verso unpubblico. Mentre traccio le loro ...

Mensa ospedale San Pio, domani sit-in di protesta dei lavoratori NTR24

“I lavoratori della mensa ospedaliera del A.O. G. Rummo appartenente alla ditta Dussmann, domani manifesteranno davanti all’ospedale in forma pacifica per ribadire le condizioni di disaggio in cui dev ...PESARO – Il Consiglio comunale di oggi ha ricordato, con un minuto di silenzio richiesto dal sindaco Matteo Ricci ...