Meloni | stanziati oltre 2 mld di euro | esteso lo stato d' emergenza

Dal ministero degli Esteri 700 milioni alle imprese "Il ministero degli Affari esteri - ha detto- ha previsto un contributo a fondo perduto per le imprese esportatrici danneggiate dall'...... ma in passato interventi di emergenza da due miliardi di euro non so se si erano visti", ha sottolineato. 23 maggio 2023'E c'è anche una una tantum fino a 3mila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l'attività, con copertura fino a 300 milioni di euro', ha sottolineato. Viene inoltre ...

Dl maltempo Emilia-Romagna, Meloni stanzia aiuti per 2 miliardi Tag24

