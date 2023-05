Meloni in Emilia-Romagna | nel video diventato virale il volontario che accoglie la premier è un nostalgico del fascismo

Il sindaco Biondi indica le priorità per l'- Romagna Centrosinistra che non potrà, invece, ... si svolgerà una iniziativa elettorale che vedrà insieme Giorgia, Matteo Salvini ed Antonio ...... ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgiain conferenza stampa, le "prime importanti risposte ai territori colpiti dall'alluvione inRomagna". DECRETO ALLUVIONI, QUALI SONO LE ...... davanti alla devastante alluvione che ha messo in ginocchio l'Romagna, forte della sua ... In questo credo che le parole della presidente, quanto quelle del presidente Bonaccini, siano ...

Emilia Romagna, la premier Meloni non trattiene la risata in conferenza: "Il commissario alla Siccità ora si occupa di ... La Stampa

I lavoratori autonomi dell'Emilia-Romagna coinvolti nel disastro dell'alluvione potranno percepire tremila o cinquemila euro una tantum: ecco le novità dal Consiglio dei Ministri sul decreto maltempo ...Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge contenente una serie di misure urgenti per far fronte all’emergenza causata dall’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna e le Marche. La ...