L'idea del presidente del Consiglio, Giorgia, è di agire in due momenti distinti: prima i soccorsi, poi la ricostruzione. Il primo stanziamento dovrebbe superare i 300 milioni, 100 dei ...Via libera del Consiglio dei ministri al primodi aiuti per le popolazioni colpite dall' alluvione in Emilia - Romagna e Marche . Il ... ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, ......di pulizia delle città allagate si riunisce oggi il Consiglio dei ministri che varerà un... ma per questa fase la presidente del Consiglio, Giorgia, ha detto che "saranno prima ...

Meloni: 'Il pacchetto d'aiuti vale due miliardi di euro' TGLA7

Via libera del Consiglio dei ministri al primo pacchetto di aiuti per le popolazioni colpite dall’ alluvione in Emilia-Romagna e Marche. Il governo ha approvato un decreto legge contenente “interventi ...Un pacchetto ancora in definizione ... Queste risorse serviranno per garantire i soccorsi immediati, come anticipato da Giorgia Meloni durante il sopralluogo in alcuni centri colpiti. E saranno ...