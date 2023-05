"Meglio fascista che frocio". Così nacque la storia della rissa tra Mussolini e Luxuria

Sarebbe stato moltoche urlare becere frasi irrispettose . Ma non c'è stato molto da fare. ... Fa male che a provocare tutto ciò siano state delle donne, fa male che si urli al pericolo, ......che l'organizzazione vada un po', anche se le molte difficoltà per il lavoro. Si tenga presente che a Rimini, Cattolica, Riccione tutti hanno sfollato". Poi si sofferma sul federale...Per comprenderequesta idea, ricordiamo la per altro nota copertina dell'edizione originale ... Dopo la gerarchizzazione e la militarizzazione dei ruoli politici imposti dal regime, il ...

"Meglio fascista che frocio". Così nacque la storia della rissa tra ... ilGiornale.it

A un mese esatto dalle elezioni Politiche del 2006 esplose totalmente tra le due il dibattito su immigrazione e unioni omosessuali durante una puntata di Porta a Porta ...di Silvia Mirabelli «Non si possono giudicare movimenti o leader politici come fascisti semplicemente perché xenofobi, perché fanno appello alla piazza e disprezzano la democrazia parlamentare». È que ...