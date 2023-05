Meglio di tutti in Europa Il Pil accelera e l' Italia zittisce i gufi

Leggi su iltempo

(Di martedì 23 maggio 2023) L'area Ocse riprende a crescere moderatamente nel I trimestre dell'anno. E l'si distingue in positivo. Nella prima parte del 2023, il prodotto interno lordo dell'area è cresciuto dello 0,4% su base trimestrale, in lieve aumento rispetto al +0,2% del trimestre precedente. Stando alle stime provvisorie dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), il Pil inaumenta dello 0,5%, sostenuto dalla domanda interna totale e dalle esportazioni nette, dopo una contrazione dello 0,1% nel quarto trimestre del 2022. "Abbiamo smentito i profeti di sventura che invece prevedevano addirittura per l'una fase di recessione. Aumenta la fiducia delle imprese e dei consumatori, aumenta l'attenzione degli investitori stranieri. Siamo sulla strada giusta", commenta il ministro delle Imprese e del made in Italy, ...