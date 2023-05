Medvedev minaccia ancora | “Con gli F-16 a Kiev l’apocalisse nucleare sarà più vicina”

(Di martedì 23 maggio 2023) L’ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia Dmitryè tornato a evocare esplicitamente la possibilità dell’«apocalisse». «Tutte le azioni volte a rafforzare le capacita’ militari del regime dialla fine portano solo ad aumento del numero di vittime e ad allungamento del conflitto militare», ha detto, commentando l’invio di caccia F-16 a. Per, «più armi vengono fornite, più il mondoin pericolo». «Più distruttive sono queste armi, più è probabile che ci troviamo in uno scenario di quella che viene comunemente chiamata apocalisse», ha concluso il funzionario. LEGGI ANCHEoltre ogni limite: «L'Ucraina guidata dai nazisti, ...

Medvedev minaccia ancora: "Con gli F-16 a Kiev l'apocalisse ... Secolo d'Italia

