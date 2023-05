McLaren | livrea speciale a Monaco e Spagna per celebrare la Triple Crown

Pirelli, a Monaco con le mescole più morbide e la nuova gomma da bagnato Guarda anche In Diretta, laspeciale per i GP di Monaco e Barcellonaspeciale ispirata alle "antenate" ...Il precedente Due messaggi che potrebbero far riferimento a quanto fece Gulf Oil a Monaco nel 2021 , quando, da allora sponsor della, applicò sulle monoposto di Woking lacon i propri ......da urlo La Rimac Nevera che ha portato a compimento i 23 record giornalieri ha indossato una...a 400 km/h e frenare fino ad arrestarsi impiegando meno tempo di quello che serve allaF1 ...

F1 | McLaren: livrea celebrativa "Triple Crown" al GP di Monaco Motorsport.com - IT

Il team di Woking correrà i prossimi due GP con una livrea ispirata alle monoposto che hanno vinto a Le Mans, Indianapolis e Montecarlo ...Il team di Woking correrà nel Principato e in Spagna con una colorazione speciale, per la "Triple Crown" conquistata dal team vincendo a Le Mans, a Indy e a Montecarlo ...