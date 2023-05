McLaren-budget cap | ancora frizioni | “Semplifichiamolo!”

(Di martedì 23 maggio 2023) Il mondo della Formula 1 ha una certezza assoluta: a Woking non apprezzano particolare l’attuale regolamento che vige nel Circus più famoso e importante delle quattro ruote. Dopo aver ascoltato le parole del CEO Zak Brown, il rapportocap è stato ripreso da Andrea Stella, team principal della scuderia papaya. Il direttore del box arancione ha toccato diversi argomenti, parlando anche dell’insieme, complesso, di regole che andrebbe semplificato.cap, la scuderia papaya non digerisce l’attuale regolamento (Credit foto –)“Il processo di innovazione ed evoluzione che abbiamo avviato inaveva alcune priorità che abbiamo identificato in tempi relativamente brevi – ha detto Andrea Stella nelle dichiarazioni riportate da Motorsport.com –. ...

È un vecchio modello. Abbiamo ordinato un simulatore nuovo un mese fa, ma lo avremo solamente tra uno e mezzo o due anni'. Un problema, sollevato da Szafnauer, è quello riguardante il......Alpine ci sono 64 punti di distacco e la scuderia transalpina è allo stesso livello di una...contare su infrastrutture aggiornate è fondamentale e che queste non devono rientrare nelcap ...Ovvero 4 dall'Aston Martin e tutti nel 2023 e uno, una tantum, dalla. Vado oltre. Su 27 ... Faccio di più, dilago facile: ilcap è stato puntualmente violato dalla Casa dominante la quale ...

F1 | Stella: "Bisogna semplificare i regolamenti, anche sul budget cap" Motorsport.com - IT

Stirling Council has approved funding of more than £23 million to deliver a new state-of-the-art primary school in Callander.Negli ultimi mesi la McLaren ha avviato una profonda ristrutturazione interna, coincisa con l’addio dell’ex DT James Key a favore dell’arrivo di David Sanchez dalla Ferrari e la promozione di alcuni i ...