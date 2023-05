“May December” | in equilibrio tra schiettezza e ipocrisia per restituire o manipolare la realtà

(Di martedì 23 maggio 2023) Cannes, dalla nostra inviata Paola Suardi Regista: Todd Haynes Genere: Drammatico, Sentimentale Anno: 2023 Paese: USA Cast: con Natalie Portman e Cory Michael Smith In concorso a Cannes Giudizio: 3 stelle La storia d’amore tra un dodicenne e una trentenne – ecco spiegato il titolo: la loro distanza d’età è come la distanza tra primavera e inverno – sfocia per lei in una gravidanza e nella prigione. Ventiquattro anni dopo sono felicemente sposati con figli ormai alla soglia del college e la loro storia scandalosa, all’epoca materia per tabloid, diviene il soggetto di un film. Per questo Elizabeth Berry, l’attrice che ne sarà protagonista (Nathalie Portman) va a Savannah a conoscere Joe (Charles Melton) e Gracie (Julianne Moore). All’idea di comprendere per interpretare Gracie nel modo il più veritiero possibile, Elizabeth accompagna una malcelata e morbosa curiosità e un giudizio ...

