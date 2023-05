In Bolivia una delle più importanti operazioni antidroga di sempre. Le autorità di La Paz hanno sequestrato circa 9,2 tonnellate di foglie di coca peruviana. Le foglie sigillate in 795 pacchetti sono ...4.50 Bolivia,foglie di cocadi foglie di coca in Boliva: oltre 9,2 tonnellate, uno dei maggiori carichi di sempre, erano stipati su un tir intercettato sulle Ande. Lo ha annunciato il ...di foglie di coca in Bolivia : oltre 9,2 tonnellate , uno dei maggiori carichi di sempre, erano stipati su un tir intercettato sulle Ande. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno, ...

Maxi sequestro di foglie di coca in Bolivia, oltre 9 tonnellate - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

La paz, 23 mag. (askanews) - In Bolivia una delle più importanti operazioni antidroga di sempre. Le autorità di La Paz hanno sequestrato circa 9,2 tonnellate di foglie di coca peruviana.VERONA - Dieci persone sono state arrestate nell'ambito di un'indagine della procura di Verona su una truffa di 17 milioni di euro per i contributi al superbonus e il conseguente ...