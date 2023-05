Max Felicitas | “Onlyfans una balla | quanto si guadagna realmente” | poi la stoccata a Rocco

(Di martedì 23 maggio 2023) SOCIAL. Max, noto pornoattore italiano di 31 anni, apre il dibattito sui pericoli del settore e cerca di sensibilizzare i giovani sui rischi dei video hard e della condivisione di contenuti intimi online. Attraverso la sua esperienza personale, Maxsi impegna a mettere in guardia i giovani sull’importanza di proteggere la propria privacy e sulla realtà dei guadagni nel mondo del porno. Leggi anche: Michelle Hunziker su? Pubblico incredulo in diretta Tv: cos’ha dichiarato Leggi anche: “Le Iene”, la star diMady Gio svelaal mese Chi è MaxMax, noto attore porno italiano di 31 anni, rompe il silenzio e solleva il velo sui rischi e le sfide dell’industria pornografica. ...

Max, noto attore porno italiano di 31 anni, rompe il silenzio e solleva il velo sui rischi e le sfide dell'industria pornografica. Il 31enne, figlio della classe media, mamma insegnante, papà amministratore di condominio, per loro la sua professione è un tabù, ammette Edoardo Barbares. È il pornoattore più conosciuto d'Italia, dopo Siffredi (con il quale non ha un buon rapporto), e afferma che se avesse saputo, all'epoca, com'era davvero questo ambiente non avrebbe mai... Poesia e letteratura raccontate attraverso i murales, i lavori di Simone Mestroni Il pornodivo friulano 'prof' per un giorno al liceo ed è polemica

Max Felicitas: «Decine di 18enni mi scrivono per entrare nel porno. OnlyFans Tutte balle, il guadagno medio è 180 euro» Modella OnlyFans sotto choc: «Il mio più grande fan è mio patrigno, ho rovinato ...Max Felicitas, professione attore porno. Il 31enne, figlio della classe media, mamma insegnante, papà amministratore di condominio, per loro la sua professione è ...