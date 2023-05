Maurizio Ferrini Signora Coriandoli ospite a Oggi è un altro giorno | biografia | ex moglie e fidanzata dell’attore

(Di martedì 23 maggio 2023) Chi èè un, ex)?è nato a Cesena il 12 aprile 1953. E’ un comico e attore, noto soprattutto per il personaggio della. Ma conosciamolo meglio. Nato artisticamente nella trasmissione del 1985 Quelli della notte, dove fu Renzo Arbore a volerlo come presenza fissa,inizia subito a mostrare il suo modo eccentrico di fare comicità interpretando il ruolo di un rappresentante di pedalò di una fantomatica ditta la “Cesenautica”. Grazie alla trasmissione di Arbore,...

Maurizio Ferrini - Boh! (feat. Orietta Berti) (Radio Date: 12-05-2023) EarOne

