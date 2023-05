Matteo Ranieri e Luca Salatino | anche un’offesa omofoba fra loro?

Leggi su biccy

(Di martedì 23 maggio 2023)sono due grandi amici e ilrapporto, nato fra le mura di Uomini e Donne, sarebbe andato in crisi quando l’ex vippone ha firmato il contratto per entrare nella casa più spiata d’Italia tenendo all’oscuro l’amico. Il rapporto fra i due è tornato a esistere ora grazie ache, dopo aver saputo della rottura con Soraia, ha chiamato. “Credo cheavesse persino cancellato il mio numero perché ha risposto dicendo ‘Chi è?’”, ha rivelato. “Io gli ho chiesto ‘Ma chi vuoi che sia?’, lui ha riconosciuto la mia voce e mi ha chiesto cosa volessi. Io gli ho risposto che non volevo nulla, solo sapere come stava: ho ...