Mattarella riceve Fiorentina e Inter | ' Le simulazioni sono come il Covid'

Di martedì 23 maggio 2023

con Commisso e Zhang. Ansa Vialli "Gravina e Mancini mi hanno consegnato la maglia della Nazionale fatta per ricordare Gianluca Vialli, che oltre ad essere esemplare come atleta lo era ...AGI - 'Il mio ruolo mi impone di tifare per gli arbitri'. SergioI nter e Fiorentina al Quirinale, alla vigilia della finale di Coppa Italia e si sfila con una battuta dalla scelta che domani dividerà il Paese dei tifosi davanti alla televisione. ...Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto al Quirinale i calciatori, i dirigenti e gli staff tecnici di Fiorentina e Inter, squadre finaliste della Coppa Italia. Nel corso dell'incontro sono intervenuti il Presidente ...

Commisso ha regalato la maglia viola al presidente della Repubblica La Fiorentina da Mattarella. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale i calciatori ...AGI - "Il mio ruolo mi impone di tifare per gli arbitri". Sergio Mattarella riceve Inter e Fiorentina al Quirinale, alla vigilia della finale di Coppa Italia e si sfila con una battuta dalla scelta ...