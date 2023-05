Mattarella | «la mafia è un cancro ma non è invincibile»

(Di martedì 23 maggio 2023) Oggi 23 maggio è l'anniversario della strage di Capaci, e Sergioricorda quella giornata drammatica, parlando del sacrificio di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e di Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani. «Magistrati come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno demolito la presunzione mafiosa di un ordine parallelo, svelando ciò che laè nella realtà: unper la comunità civile, una organizzazione di criminali per nulla, priva di qualunque onore e dignità». E aggiunge: «L'azione di contrasto alle mafie va continuata con impegno e sempre maggiore determinazione. Un insegnamento di Giovanni Falcone resta sempre con noi: lapuò essere battuta ed è destinata a finire».

