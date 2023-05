Undi Giovanni Falcone resta sempre con noi: la mafia può essere battuta ed è destinata a finire'. Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del ...Così il presidente della Repubblica Sergioin una dichiarazione in occasione del 31esimo ... Undi Giovanni Falcone resta sempre con noi: la mafia può essere battuta ed è ..."Undi Giovanni Falcone resta sempre con noi: la mafia può essere battuta ed è destinata a finire". Così il capo dello Stato Sergionel 31esimo anniversario della strage di Capaci. ...

Mattarella: 'Insegnamento Falcone resta, la mafia si può battere' Tiscali Notizie

