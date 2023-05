Mattarella | «Fiorentina-Inter? Attenderò con piena imparzialità il risultato»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 maggio 2023) Sergio, presidente della Repubblica, ha parlato aa margine di un evento organizzato al Quirinale Sergio, presidente della Repubblica, ha parlato aa margine di un evento organizzato al Quirinale. PAROLE – «conilnon solo perché questo è il mio ruolo che mi impone semmai di tifare per gli arbitri e non per le squadre ma anche per quello che ho detto circa lealtà e correttezza. Il minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione sarà importante per dimostrare che il calcio e lo sport sono componenti rilevanti della vita italiana, non sono separati dalla vita sociale ma sono all’no della società ...