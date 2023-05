Mattarella e la battuta sul calcio | “Simulazioni come Covid | un virus”

AGI - 'Il mio ruolo mi impone di tifare per gli arbitri'. Sergioriceve I nter e Fiorentina al Quirinale, alla vigilia della finale di Coppa Italia e si sfila con unadalla scelta che domani dividerà il Paese dei tifosi davanti alla televisione. ...... Sergio, con il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Figc Gabriele Gravina e il ct azzurro Roberto Mancini ' Le simulazioni, se mi è concessa una, sono come un ..."Le simulazioni, se mi è concessa una, sono come un virus che assomiglia al Covid, si è diffuso in tutto il mondo, come si è visto ... Sergio, incontrando al Quirinale le squadre di ...

AGI - "Il mio ruolo mi impone di tifare per gli arbitri". Sergio Mattarella riceve Inter e Fiorentina al Quirinale, alla vigilia della finale di Coppa Italia e si sfila con una battuta dalla scelta ...se mi è concessa una battuta, sono come un virus che assomiglia al Covid, si è diffuso in tutto il mondo, come si è visto negli ultimi Mondiali di calcio in Qatar”. Lo ha affermato il Presidente della ...