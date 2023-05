"Le simulazioni, se mi è concessa una, sono come un virus che assomiglia al Covid, si è diffuso in tutto il mondo, come si è visto ... Sergio, incontrando al Quirinale le squadre di ...L'omaggio a Vialli " Le simulazioni, se mi è concessa una, sono come un virus che ... Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando al Quirinale le squadre di ......, sono come un virus che assomiglia al Covid, si è diffuso in tutto il mondo, come si è visto negli ultimi Mondiali di calcio in Qatar' . Così il presidente della Repubblica, Sergio,...

Mattarella e la battuta sul calcio: "Simulazioni come Covid, un virus" Adnkronos

AGI - "Il mio ruolo mi impone di tifare per gli arbitri". Sergio Mattarella riceve Inter e Fiorentina al Quirinale, alla vigilia della finale di Coppa Italia e si sfila con una battuta dalla scelta ...se mi è concessa una battuta, sono come un virus che assomiglia al Covid, si è diffuso in tutto il mondo, come si è visto negli ultimi Mondiali di calcio in Qatar”. Lo ha affermato il Presidente della ...