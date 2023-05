Massimiliano Allegri | “Spero che ci dicano dove giocheremo entro fine stagione”

(Di martedì 23 maggio 2023) La Juventus si è sciolta sotto i colpi di un Empoli cinico e perfetto. Il 4-1 inflitto dagli azzurri ai bianconeri però ha rappresentato un doppio rammarico per, anche perché ricevere l’esito della sentenza plusvalenze 10 minuti prima dell’inizio dell’incontro ha tagliato le gambe ai suoi. Si poteva aspettare fino ad oggi per evitare di compromettere la gara, ma la scelta operata è stata diversa. Così il tecnico della Juve ha parlato ai microfoni della RAI nel post gara., allenatore della Juventus (Credits: Juventus Facebook)Avrà tante cose a cui pensaredopo il brutto stop di Empoli e la sensazione che la Champions League, a meno di miracoli e a questo punto ulteriori penalizzazioni, sia definitivamente sfumata. ...

L'allenatore del futuro, senon dovesse restare, potrebbe essere Zinedine Zidane, senza incarico dopo l'avventura al Real Madrid. Le dichiarazioni su Simone Inzaghi "Quest'anno ...La penalizzazione e la sconfitta di Empoli, acuiscono i problemi della Juventus di: spogliatoio nel caosLa penalizzazione di dieci punti in classifica, arrivata a pochi minuti dal fischio d'inizio di Empoli - Juventus, ha sicuramente pesato anche sul campo, dove ...'Che finisca questa storia perchè è uno stillicidio ', queste le parole di frustrazione e rabbia didopo la nuova stangata sulla Juventus. Ieri, 30 minuti prima della partita con l'Empoli, è arrivata la sentenza della Corte d'Appello federale , che ha deciso per una ...

La nuova penalizzazione e la sconfitta di Empoli hanno complicato il percorso della Juventus. Ora i bianconeri vanno in Champions solo in un caso.Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pesante ko subito sul campo dell'Empoli: Come si spiega una Juventus che si scioglie ...