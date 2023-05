Massacri e conquiste | così Prigozhin si è guadagnato la fiducia di Putin e si permette di chiamarlo «nonnetto»

(Di martedì 23 maggio 2023) Il leader del Cremlino tollera le uscite del capo della Wagner perché da anni gli garantisce risultati che gli altri ufficiali non sono in grado di ottenere

... e ha annunciato l'intenzione di mandare i suoi uomini a compiereintorno a Bakhmut, un ... e potrebbe persino consolidare alcunenel tempo. Ma la domanda sorge spontanea: cui prodest...Se invece gli si dà una lettura di come queste sonoo responsabilità di forze politiche ... Il fascismo male assoluto è tale perché ha compiuto un ventennio die violenze assolute. La ......abusi nelle aree di conflitto ma anche l'analisi di un attacco globale ai diritti e alle... Le guerre comportano sempree brutalità. Nelle cronache di quella più recente in corso in ...

Massacri e conquiste: così Prigozhin ha conquistato la fiducia di Putin (e si permette di chiamarlo... Corriere della Sera

Il «trionfatore di Bakhmut», come sembra ormai volersi dipingere agli occhi dei russi, ha deciso nelle ultime ore di abbassare leggermente i toni nei confronti dell’Esercito e del ministro della Difes ...Il leader del Cremlino tollera le uscite del capo della Wagner perché da anni gli garantisce risultati che gli altri ufficiali non sono in grado di ottenere ...